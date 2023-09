EDDY DE PRETTO le Silo Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille EDDY DE PRETTO le Silo Marseille, 23 mars 2024, Marseille. EDDY DE PRETTO Samedi 23 mars 2024, 19h30 le Silo De 34 à 39€ dans le cadre du festival avec le Temps

concert debout en fosse – assis placement libre par zone Eddy de Pretto fait son grand retour avec un nouveau single : “R+V”.

Ne manquez pas l’occasion de le voir en concert lors de sa tournée à travers toute la France en 2024 !

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/r le Silo 35 quai du Lazaret, 13002 Marseille Marseille 13002 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.cepacsilo-marseille.fr/fr/product/157/le_cepac_silo_/eddy_de_pretto »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/r »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-23T19:30:00+01:00 – 2024-03-23T22:00:00+01:00

2024-03-23T19:30:00+01:00 – 2024-03-23T22:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu le Silo Adresse 35 quai du Lazaret, 13002 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville le Silo Marseille latitude longitude 43.310347;5.367188

le Silo Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/