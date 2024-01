PASION DE BUENA VISTA le Silo Marseille, mardi 13 février 2024.

PASION DE BUENA VISTA ♫♫♫ Mardi 13 février, 20h00 le Silo De 46,50 à 74€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-13T20:00:00+01:00 – 2024-02-13T22:00:00+01:00

Fin : 2024-02-13T20:00:00+01:00 – 2024-02-13T22:00:00+01:00

Ce spectacle vous fera revivre les chansons traditionnelles cubaines. Venez écouter des titres légendaires, connus de tous : Bésame Mucho, Hasta Siempre Comandante, Guantanamera, Quizás, quizás, ou encore Chan Chan du grand Compay Segundo. etc Ce qui caractérise au mieux la tradition et la culture cubaine, c’est la musique et la danse !

Après une tournée dans plus de 35 pays et 800.000 spectateurs, plusieurs spectacles au Casino de Paris, Pasión de Buena Vista revient en Europe et sera pour la première fois en tournée dans toute la France en février 2024 pour plus de 10 représentations dont une à Paris.

Pasión de Buena Vista vous présente toute la variété de la musique et des danses traditionnelles : la Rumba, le Mambo, le Cha Cha Cha ou encore la Salsa. Des danses rythmées et délicates, des beautés exotiques et d’inoubliables mélodies vous emmèneront dans un voyage au cœur des nuits cubaines !

Le “Buena Vista Band” est formé de chanteurs aux voix uniques et de musiciens talentueux venus tout droit de Cuba. La formation de danse “El Grupo de Bailar” quant à elle est composée d’extraordinaires danseurs, qui ont prouvé leur talent à La Havane.

_____________________________________________________________

le Silo 35 quai du Lazaret, 13002 Marseille Marseille 13002 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur