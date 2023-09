GREASE le Silo Marseille, 27 décembre 2023, Marseille.

GREASE Mercredi 27 décembre, 20h00 le Silo 29 / 69€

TOUS LES TUBES CULTES DU FILM GREASE DANS UN CONCERT ÉVÉNEMENT !

Revivez la nostalgie des chansons du film et de la comédie musicale « GREASE » dans une toute nouvelle version INÉDITE, dans votre ville.

Tous les classiques revisités tels que vous ne les avez JAMAIS ENTENDUS.

« You’re the one that I want », « Summer nights », « Greased Lightning”… si vous connaissez tous ces tubes cultes par cœur, alors le concert « Grease is the word ! » est fait pour vous !

Retrouvez sur scène 10 artistes chanteurs pour vous faire vivre LE concert événement « Grease is the word ! » .

Un concert 100% feel-good et intemporel, et une première partie assurée par Doryan Ben, demi-finaliste The Voice 2022 !

le Silo 35 quai du Lazaret, 13002 Marseille Marseille 13002 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-27T20:00:00+01:00 – 2023-12-27T22:30:00+01:00

