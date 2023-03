BONNIE TYLER le Silo, 8 décembre 2023, Marseille.

BONNIE TYLER Vendredi 8 décembre, 20h00 le Silo A partir de 56,55€

Dans le déferlement des voix lisses et pop des années 80, Bonnie Tyler a su proposer un rock doux qui éblouit encore aujourd’hui.

Bonnie Tyler a marqué l’histoire de la musique grâce à son grain de voix rauque, puissant et des tubes tels que : “It’s A Heartache”, “Holding Out For A Hero“ ou encore l’incontournable “Total Eclipse Of The Heart”.

Son dernier album intitulé “The Best Is Yet To Come” est disponible depuis février 2021.

La tournée de Bonnie Tyler qui devait avoir lieu entre le 2 mars 2022 et le 20 mars 2022 est donc reportée du 2 décembre 2023 au 12 décembre 2023. Les billets resteront valables pour ces reports.

Les clients souhaitant se faire rembourser leurs billets peuvent s’adresser au point de vente où ils ont été achetés

le Silo 35 quai du Lazaret, 13002 Marseille Marseille 13002 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T20:00:00+01:00 – 2023-12-08T22:00:00+01:00

