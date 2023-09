THE VERY BEST OF JOHN WILLIAMS le Silo Marseille, 7 décembre 2023, Marseille.

THE VERY BEST OF JOHN WILLIAMS Jeudi 7 décembre, 20h00 le Silo De 46.50 à 96€

Un voyage magique dans l’univers du plus célèbre compositeur de musiques de film de tous les temps.

John Willams est le géant incontesté de la musique de film. Depuis plusieurs années, il travaille avec des réalisateurs légendaires comme Steven Spielberg et George Lucas. Il a composé les musiques de Star Wars, Harry Potter, La liste de Schindler, Les dents de la mer, Indiana Jones et bien d’autres encore. Il a reçu 5 Oscars, 4 Golden Globes, 24 Grammys et a été nommé plus de 100 fois au niveau international.

Le chef d’orchestre et compositeur Matthias G. Kendlinger et son célèbre K&K Philharmonic vous emmèneront dans le monde fascinant du génie de John Williams. Volez dans l’espace à la vitesse de la lumière, plongez dans les profondeurs des mers et laissez-vous envoûter par la magie de la musique. Des concepts d’éclairage variés et sensibles souligneront la performance des artistes et feront briller la musique. Les visiteurs peuvent s’attendre à un concert live palpitant, émouvant et puissant.

GERARD DROUOT PRODUCTIONS ET ADAM CONCERTS PRESENTENT CE SPECTACLE

le Silo 35 quai du Lazaret, 13002 Marseille Marseille 13002 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.cepacsilo-marseille.fr/evenement/the-very-best-of-john-williams/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T20:00:00+01:00 – 2023-12-07T22:00:00+01:00

