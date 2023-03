THE DIRE STRAITS EXPERIENCE le Silo Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

THE DIRE STRAITS EXPERIENCE le Silo, 29 novembre 2023, Marseille. THE DIRE STRAITS EXPERIENCE Mercredi 29 novembre, 20h00 le Silo 52 / 74€ The Dire Straits Experience, c’est les reprises des plus grands hits de Dire Straits avec Chris White sur scène, membre du groupe originel.

Plus de vingt ans après la dissolution du groupe, The Dire Straits Experience refait vivre son âme ! Il ne s’agit en effet pas d’un simple hommage, Chris White fait partie des musiciens présents sur scène. Avec des tubes tels que Sultans of swing, Money for nothing et Private investigations, The Dire Straits Experience relève le défi de transmettre le virus Dire Straits aux générations futures. le Silo 35 quai du Lazaret, 13002 Marseille Marseille 13002 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.adamconcerts.com/the-dire-straits-experience-2-37804/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-29T20:00:00+01:00 – 2023-11-29T22:30:00+01:00

