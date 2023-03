BENJAMIN BIOLAY le Silo Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

BENJAMIN BIOLAY le Silo, 24 novembre 2023, Marseille. BENJAMIN BIOLAY Vendredi 24 novembre, 20h30 le Silo 40 / 62€ Benjamin Biolay, Saint-Clair, en tournée en 2023.

Après le triomphe de l’album et de la tournée Grand Prix (disque de platine, deux Victoires de la Musique en 2020, tour sold out) Benjamin Biolay revient avec Saint-Clair, 10e album original, qui nous rend encore plus impatient de le retrouver sur scène. Un regard unique, des mélodies irrésistibles à l’humeur rock et un opus déjà promis à tous les honneurs.

le Silo 35 quai du Lazaret, 13002 Marseille

