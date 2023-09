FESTIVAL MUSIQUES INTERDITES : À LA MÉMOIRE DES ANGES… le Silo Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille FESTIVAL MUSIQUES INTERDITES : À LA MÉMOIRE DES ANGES… le Silo Marseille, 14 novembre 2023, Marseille. FESTIVAL MUSIQUES INTERDITES : À LA MÉMOIRE DES ANGES… Mardi 14 novembre, 20h00 le Silo De 13,50 à 26€ Co-réalisation Orchestre philharmonique de Marseille / Opéra Municipal / Ville de Marseille / Festival Musiques Interdites

À l’occasion de la Commémoration des 80 ans des rafles de Marseille

GUSTAV MAHLER

Kindertotenlieder (Chants sur la mort des enfants) version pour mezzo-soprano ALBAN BERG

Concerto pour violon « À la mémoire d’un Ange » GUSTAV MAHLER

Kindertotenlieder version baryton Direction musicale Lawrence FOSTER

Mezzo-soprano Aude EXTRÉMO

Baryton Mathias HAUSMANN

Violon Albena DANAILOVA Avec l’Orchestre philharmonique de Marseille

2023-11-14T20:00:00+01:00 – 2023-11-14T22:30:00+01:00

