Marseille RAPSODIE le Silo Marseille, 25 octobre 2023, Marseille. RAPSODIE Mercredi 25 octobre, 20h30 le Silo De 15 à 38€ Les films de la 25e heure et Dany Dream présentent RAPSODIE, la première comédie musicale urbaine

Mise en scène par Kamel Saleh, le réalisateur de « Comme un aimant », et interprétée par M.A.Donn. Les 50 ans du hip-hop sont mis à l’honneur dans cette comédie musicale urbaine, dans laquelle le personnage principal fait de la musique, de l’ouverture d’esprit et de la culture en général, un véritable exutoire. LES FILMS DE LA 25EME HEURE & DANY DREAM présentent ce spectacle.

