JIMMY SAX & SYMPHONIC DANCE ORCHESTRA le Silo Marseille, 7 octobre 2023, Marseille.

JIMMY SAX & SYMPHONIC DANCE ORCHESTRA Samedi 7 octobre, 20h30 le Silo

JimmySax est un saxophoniste Français qui a joué ses shows pleins d’énergie qui le caractérise un peu partout à travers le monde.

Auteur de multiples succès comme « No Man No Cry » (disque d’Or et de Platine en Italie), « Time » inclus dans son premier album « Jimmy », en 2021, il revient en 2022 avec une version Orchestrale.

Il a collaboré avec de nombreux artistes, comme Jul, avec qui il a sorti 3 singles, « Ibiza », disque de Platine en France, « Tout La Nuit » et J’ai vidé le Magnum ».

Avec plus de 1000 shows répartis dans le monde entier, 500 millions de Streams, 1 million de followers sur sa chaîne YouTube, son histoire continue de s’écrire jour après jour !

le Silo 35 quai du Lazaret, 13002 Marseille Marseille 13002 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T20:30:00+02:00 – 2023-10-07T22:30:00+02:00

