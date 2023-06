La Cité des Minots: Temenik Electric le Silo Marseille, 13 juin 2023, Marseille.

La Cité des Minots: Temenik Electric Mardi 13 juin, 19h00 le Silo Gratuit sur réservation

La Cité des Minots-Marmots est un véritable programme d’éducation artistique et culturelle mené durant 7 mois en milieu scolaire au sein des écoles élémentaires (CE1-CM2) de la Ville de Marseille et dans 14 villes d’Île de France.

Ce programme propose à 1600 écoliers une aventure unique permettant aux enfants la rencontre avec des artistes et de suivre un parcours pédagogique et artistique autour d’une culture et d’un répertoire musical.

Porté à Marseille par le Nomad’ et en Île de France par Villes des Musiques du monde, ce projet est né il y a sept ans avec le rêve de faire chanter un maximum d’écoliers et les impliquer dans une épopée citoyenne et musicale hors du commun.

À Marseille, ce sont 500 enfants qui interpréteront les chants de l’exil algérien sur la scène du CEPAC SILO aux côtés de Temenik Electric.

Bien plus qu’un simple échange, c’est une véritable aventure musicale plaçant la transmission au cœur de ses priorités.

Ce projet est porté par le Nomad’ et Villes des Musiques du Monde, en co-réalisation avec l’Opéra municipal de Marseille

Réservations : https://forms.gle/j8bV84jpqsSy3ztv7

Gratuit

le Silo 35 quai du Lazaret, 13002 Marseille Marseille 13002 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-13T19:00:00+02:00 – 2023-06-13T21:00:00+02:00

