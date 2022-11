Pomme le Silo, 29 mars 2023, Marseille.

Pomme Mercredi 29 mars 2023, 19h30 le Silo

De 33 à 38€

♫♫♫

Attirée par l’électronique, Pomme se tourne vers l’artiste Flavien Berger pour l’accompagner dans cette voie encore inconnue. S’opère alors un « alignement des planètes » comme elle le dit, puisque Flavien Berger, de son côté, souhaitait se rapprocher de la folk, que la chanteuse maîtrise depuis ses deux premiers albums. Tous deux s’allient donc en novembre 2021 et enregistrent Consolation un mois durant.

Si « Les Failles » marquait assurément une forte émancipation de Pomme qui s’érigeait comme seule autrice et compositrice de son disque, Consolation s’impose comme une marche plus haute encore que franchit l’artiste et productrice, assurée et déterminée à prouver que ses ressources sont loin d’être épuisées. Œuvre au charme alambiqué, la Consolation est une joie qui provient nécessairement d’une peine, et, de ses belles cendres, renaît Pomme.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T19:30:00+02:00

2023-03-29T23:00:00+02:00

