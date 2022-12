Festival « Avec le temps »: Jeanne Added + Flavien Berger + Mayfly le Silo, 14 mars 2023, Marseille.

Festival « Avec le temps »: Jeanne Added + Flavien Berger + Mayfly Mardi 14 mars 2023, 19h30 le Silo

26 / 33€

♫♫♫

? Billetterie :

Jeanne Added, Flavien Berger et Mayfly prendront possession du Cepac Silo pour la soirée immanquable du mois de mars Jeanne Added + Flavien Berger + Mayfly en concert à Marseille !? Billetterie : https://bit.ly/alt23_lesilo_14mars Jeanne Added, Flavien Berger et Mayfly prendront possession du Cepac Silo pour la soirée immanquable du mois de mars Jeanne Added n’a pas besoin de trop en dire pour offrir beaucoup avec son nouvel album By Your Side où elle est plus que jamais elle-même et où se distille sa poésie à la fois intime et politique.

?https://www.youtube.com/watch?v=nqq6JDnB_88 Flavien Berger fait son retour avec un nouveau morceau issu de son troisième album à paraître en 2023. “D’ici là” est un zig zag entre les sifflements fatidiques, un jeu de piste pour les oreilles et pour le cœur déguisé en chanson d’amour.

?https://www.youtube.com/watch?v=iYUl7tCPZDQ Mayfly aka Emma et Charlie, duo à la dream-pop minimaliste, ont dévoilé cet été leur dernier morceau Pretty Ending aux sonorités electro et RnB.

?https://www.youtube.com/watch?v=XPjp4gpztjA

_______________________

?️ Mardi 14 mars 2023

⏱️ 19h30 : ouverture des portes

