2022-03-10 21:00:00

Carcassonne Aude Entre coups de coeur, de sang, de gueule, le Sillon propose une chanson française aux accents rock assumés. Clarinette et accordéon viennent se mêler aux guitares saturées pour donner vie à des textes parfois doux, parfois caustiques. Né début 2015 dans l’Aude, Le Sillon c’est des chansons qu’on a envie de chanter à son meilleur ami, ou à sa bande de pote. Des chansons humaines et pour rire, car finalement tout n’est pas si grave… Le groupe commence les concerts lors de l’été 2015, puis sort un EP (« Pas que des conneries », début 2017). Il enchaîne par la suite quelques belles dates avec notamment la première partie de L’Herbe Folle, de Tram des Balkans, de La Belle Bleue ainsi qu’un co plateau avec Les Hurlements d’Léo, La Brigade du Kif et La P’tite Fumée.

En mars 2020 sort un premier album intitulé « Pot au roses » qui propose une chanson française aux accents rock assumés, tantôt festif tantôt mélancolique. Attention : le Chapeau Rouge étant une salle à taille humaine, il est préférable de réserver ses places à l’avance.

– Au Point Accueil Culture Billetterie – 10 rue de la République (près de Monoprix) – Carcassonne

Tél : 04 68 115 915 – Sur place les soirs de spectacles à partir de 20h30 à la salle du Chapeau Rouge – 37 rue trivalle – Carcassonne +33 4 68 11 59 15 https://www.chapeaurouge.carcassonne.fr/ Carcassonne

