LE SILLON À OCTON : VEILLÉE ARTISTIQUE Octon, 30 mars 2022, Octon.

LE SILLON À OCTON : VEILLÉE ARTISTIQUE Octon

2022-03-30 – 2022-03-30

Octon Hérault

Dans un esprit cabaret, entre musique, histoires, collectage, dialogues et scène ouverte, la Compagnie La Volige vous invite à participer à une veillée artistique et conviviale, moment de rencontre et de partage qui nourrira le Portrait ordinaire du village que les artistes proposeront le samedi 2 avril. En préambule de la veillée, projection du film sur Octon dans les années 60 et 70.

En partenariat avec la bibliothèque d’Octon et l’association Maill’âges.

Gratuit

Dans un esprit cabaret, entre musique, histoires, collectage, dialogues et scène ouverte, la Compagnie La Volige vous invite à participer à une veillée artistique et conviviale, moment de rencontre et de partage qui nourrira le Portrait ordinaire du village que les artistes proposeront le samedi 2 avril. En préambule de la veillée, projection du film sur Octon dans les années 60 et 70.

Dans un esprit cabaret, entre musique, histoires, collectage, dialogues et scène ouverte, la Compagnie La Volige vous invite à participer à une veillée artistique et conviviale, moment de rencontre et de partage qui nourrira le Portrait ordinaire du village que les artistes proposeront le samedi 2 avril. En préambule de la veillée, projection du film sur Octon dans les années 60 et 70.

En partenariat avec la bibliothèque d’Octon et l’association Maill’âges.

Gratuit

Octon

dernière mise à jour : 2022-02-04 par