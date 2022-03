LE SILLON À OCTON : VEILLÉE ARTISTIQUE Octon, 29 mars 2022, Octon.

LE SILLON À OCTON : VEILLÉE ARTISTIQUE Octon

2022-03-29 – 2022-03-29

Octon Hérault Octon

Dans un esprit cabaret, entre musique, histoires, collectage, dialogues et scène ouverte, la Compagnie La Volige vous invite à participer à une veillée artistique et conviviale, moment de rencontre et de partage qui nourrira le Portrait ordinaire du village que les artistes proposeront le samedi 2 avril.

Gratuit

Dans un esprit cabaret, entre musique, histoires, collectage, dialogues et scène ouverte, la Compagnie La Volige vous invite à participer à une veillée artistique et conviviale, moment de rencontre et de partage qui nourrira le Portrait ordinaire du village que les artistes proposeront le samedi 2 avril.

Gratuit

billetterielesillon@cc-clermontais.fr +33 4 67 96 31 63 https://www.theatre-lesillon.fr/

Dans un esprit cabaret, entre musique, histoires, collectage, dialogues et scène ouverte, la Compagnie La Volige vous invite à participer à une veillée artistique et conviviale, moment de rencontre et de partage qui nourrira le Portrait ordinaire du village que les artistes proposeront le samedi 2 avril.

Gratuit

Octon

dernière mise à jour : 2022-02-04 par OT DU CLERMONTAIS