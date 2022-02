LE SILLON À OCTON : PORTRAIT ORDINAIRE DU VILLAGE Octon Octon Catégories d’évènement: Hérault

2022-04-02 18:00:00 18:00:00 – 2022-04-02 19:00:00 19:00:00

Octon Hérault EUR 6 Le conteur Nicolas Bonneau va passer une semaine dans le village d'Octon, avec la comédienne et musicienne Fanny Chériaux, afin de réaliser un portrait subjectif de ses habitants, qui seront ensuite conviés à participer à la représentation. Pour cela, ils animeront trois veillées d'échanges de paroles pour collecter mots, souvenirs, réflexions… N'hésitez pas à venir les rencontrer afin de leur raconter «votre» Octon.

