LE SILLON À OCTON : MES NUITS AVEC PATTI Octon, 2 avril 2022, Octon.

LE SILLON À OCTON : MES NUITS AVEC PATTI Octon

2022-04-02 21:00:00 – 2022-04-02 22:00:00

Octon Hérault

6 EUR Musicienne, chanteuse et comédienne, Fanny Chériaux – alias Fannytastic – a découvert Patti Smith à l’adolescence. Dans ce récit-concert, elle puise dans le répertoire de son idole et interprète ses chansons avec une voix hors norme, qu’elle accompagne au piano et à l’accordéon. Elle vagabonde dans les textes de Patti, qu’elle entrecroise de souvenirs personnels.

Musicienne, chanteuse et comédienne, Fanny Chériaux – alias Fannytastic – a découvert Patti Smith à l’adolescence. Dans ce récit-concert, elle puise dans le répertoire de son idole et interprète ses chansons avec une voix hors norme, qu’elle accompagne au piano et à l’accordéon. Elle vagabonde dans les textes de Patti, qu’elle entrecroise de souvenirs personnels.

+33 4 67 96 31 63

Musicienne, chanteuse et comédienne, Fanny Chériaux – alias Fannytastic – a découvert Patti Smith à l’adolescence. Dans ce récit-concert, elle puise dans le répertoire de son idole et interprète ses chansons avec une voix hors norme, qu’elle accompagne au piano et à l’accordéon. Elle vagabonde dans les textes de Patti, qu’elle entrecroise de souvenirs personnels.

Octon

dernière mise à jour : 2022-03-07 par