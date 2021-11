Le Silence et la Peur / David Geselson, artiste associé | Cie Lieux-Dits Le Manège, 17 novembre 2021, La Roche-sur-Yon.

Le Silence et la Peur / David Geselson, artiste associé | Cie Lieux-Dits

du mercredi 17 novembre au jeudi 18 novembre à Le Manège

Le Silence et la Peur ——————— ### David Geselson, artiste associé | Cie Lieux-Dits **En racontant l’intimité de Nina Simone et ses combats pour les droits civiques afro-américains, l’auteur et metteur en scène David Geselson retrace quatre siècles de l’histoire coloniale des États-Unis.** Eunice Waymon de son vrai nom, enfant prodige née en Caroline du Nord, star américaine devenue l’une des voix du mouvement afro-américain de lutte pour les droits civiques, est l’arrière arrière-petite-fille d’une Cherokee survivante du génocide des Amérindiens, mariée à un esclave noir africain. Elle porte ainsi en elle l’héritage de la conquête du Nouveau Monde et la tragique destinée d’une partie l’histoire des Afro-Américains. Au-delà de sa musique, David Geselson nous raconte la musicienne, la façon dont se sont nouées ses relations amoureuses, sa quête éperdue pour une reconnaissance personnelle entravée par le ségrégationnisme, la façon dont les transmissions intimes et sociaux agissent et la manière dont les événements tragiques poussent à créer. En réunissant une équipe mixte de comédiens afro-américains et français, David Geselson fait se rencontrer les protagonistes héritiers de deux histoires aux conséquences bien différentes pour tenter de construire, au-delà des blessures laissées par nos aïeux, un lieu commun. Le Silence et la Peur est une fresque subtile et bouleversante autour d’une des grandes icônes américaines.

Tarif B

THÉÂTRE. En racontant l’intimité de Nina Simone et ses combats pour les droits civiques afro-américains, David Geselson retrace 4 siècles de l’histoire coloniale des États-Unis.

Le Manège Place Jeannie-Mazurelle La Roche-sur-Yon Liberté Vendée



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-17T20:30:00 2021-11-17T22:20:00;2021-11-18T19:00:00 2021-11-18T20:50:00