Le silence des sirènes Centre Pompidou Paris, 29 mars 2024, Paris.

Le vendredi 29 mars 2024

de 20h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. payant

Tarif plein : 18 €

Tarif réduit : 14 €

Carte Ircam : 10 €

Pass Jeune : 8 €

Qu’est-ce qu’il reste du chant quand la voix disparaît ? Cette vaste question de la compositrice Francesca Verunelli s’inspire d’un récit de Kafka où précisément les sirènes ne chantaient pas.

Une voix sans chant, comme un corps instrumental ? La compositrice italienne imagine ici une œuvre imposante, une soirée complète, créée à Venise, Stuttgart, Lyon, Marseille et Paris. Ces cinq chansons « sans voix » mais avec le concours précieux des Neue Vocalsolisten voyagent aux deux extrêmes de l’absence et de la présence, le chant dans la voix et la voix sans le chant. Il y aura un mouvement aphone, n’utilisant pas les cordes vocales. Une chanson d’amour avec guitare acoustique, en langue griko (grec ancien et langues de Salento), un mouvement sur les spectres vocaux et acoustiques, avec des harmonicas à bouche, un chant de migration, mouvement vers l’inconnu d’une polyphonie polyrythmique et microtonale.

Ensemble C Barré

Neue Vocalsolisten Stuttgart

Sébastien Boin direction

Antonello Pocetti mise en espace

Jean Millot électronique

Francesca Verunelli Songs and Voices – création 2023

Aide à l’écriture d’une œuvre musicale nouvelle originale du ministère de la Culture, commande de l’Ensemble C Barré, l’Ircam-Centre Pompidou, de la Biennale de Venise, du festival ECLAT, du GMEM – Centre national de création musicale et de GRAME

Centre Pompidou Place Georges Pompidou 75004 Paris

© DR Francesca Verunelli