Maine-et-Loire Par la Compagnie Ergatica

Il était une fois…

Une ville pleine d’oiseaux, une ville où les habitants peignent des oiseaux partout, sur les façades des immeubles, au bord des fenêtres, sur les branches des arbres…

Mais nos deux héros n’ont jamais vu d’oiseau pour de vrai.

Pourquoi peindre partout quelque chose qui n’existe pas ?

Une histoire qui nous portera au-delà des monts et des mers, dans un monde exposé au

réchauffement climatique, à la découverte de l’ultime refuge des oiseaux.

A partir de 6 ans. Dans le cadre de la programmation « voyages dans le temps » du réseau des bibliothèques des Vallées du Haut Anjou, spectacle proposé par la compagnie Ergatica, le samedi 11 mars 2023 à la Cornuaille.

