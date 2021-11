Le silence des oiseaux La Cheminée, 17 décembre 2021, Albi.

Le silence des oiseaux

La Cheminée, le vendredi 17 décembre à 20:30

Le 17 décembre, le public est invité à découvrir ce projet inédit qui retrace histoire d’Esther Lieber, petite fille d’origine juive polonaise, qui vécut à partir de 1942 et jusqu’à la fin de la guerre dans une forêt, traquée comme un animal. Au coeur de la salle de la Cheminée, six sculptures en terre, pleines de réalismes et chargées d’émotion, s’éclairent progressivement pour faire écho de cette tragédie portée par la musique et le récit sensible de Cathy. Une magnifique exposition contée au service de l’histoire réalisée par ce duo talentueux d’artistes qui se servent de leur art comme médiateur d’apprentissage et de transmission. Vendredi 17 décembre à 20h30 à la Cheminée, 5 rue Sainte-Marie. Réservations.

Tarifs : 13/10€.

Résultat d’un travail commun entre la conteuse Cathy Giovannini et de la sculptrice Corinne Chauvet, « Le silence des oiseaux » est une proposition artistique sur le devoir de mémoire de la Shoah.

