2023-05-13 20:00:00 20:00:00 – 2023-05-13 21:15:00 21:15:00

Calvados Saint-Pierre-en-Auge Écriture et mise en scène Mathilde Burucoa.

Avec Margot Réminiac, Anne Cammas, Nicolas Stark Nesjoua, Nicolas Cloche et Thomas Justine. Nos relations hiérarchiques sont-elles condamnées à verser dans l’abus de pouvoir ? Le Silence des caméléons prend ancrage dans l’histoire d’une compagnie de théâtre installée en région. Joachim, Victor et Marie, élèves devenus salariés, font face au décès de leur directeur et à l’annonce inattendue de Marie, pressentie pour reprendre la direction, qu’elle ne le fera pas. Le Silence des caméléons répond à une nécessité absolue de faire le point sur la place de l’artiste dans nos sociétés occidentales contemporaines. On y interroge le rôle social des artistes, la responsabilité de prise de position, et notre rapport à la peur maladive de tout perdre. La pièce met en lumière une situation trop banale d’abus de hiérarchie et révèle ainsi un malaise dans les rapports dominants / dominés. Kévin Louviot

