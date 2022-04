Le silence des Caméléons – Paroles Paroles, 3 juillet 2022, .

Le silence des Caméléons – Paroles Paroles

2022-07-03 17:00:00 17:00:00 – 2022-07-03

De Mathilde Burucoa – Par la Compagnie Couverture(s) (Livarot)

Nos relations hiérarchiques sont-elles condamnées à verser dans l’abus de pouvoir ? Dans une compagnie de théâtre installée en région, Joachim, Victor et Marie font face au décès de leur directeur. Marie pressentie pour reprendre le flambeau refuse… C’est alors tout le groupe qui s’en trouve ébranlé. Cette pièce répond à une nécessité absolue de faire le point sur la place de l’artiste dans nos sociétés occidentales contemporaines. On y interroge le rôle social des artistes, la responsabilité de prise de position, et le rapport à la peur maladive de tout perdre. La pièce met en lumière une situation trop banale d’abus de hiérarchie et révèle ainsi un malaise dans les rapports dominants-dominés. Une parole forte et contemporaine, un jeu sensible, une mise en scène exigeante, du théâtre engagé comme on aime !

Lieu : Honfleur – Petit grenier à sel

