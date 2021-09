Le Silence de Sibel de Aly Yeganeh L’Institut du Monde Arabe, 26 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 26 octobre 2021

de 20h à 22h

gratuit

Août 2014, à Sinjar, au nord-ouest de l’Irak, chef-lieu des Yazidis. À 13 ans, Sibel est enlevée par des hommes de Daech, devant sa famille qui est massacrée… Uzerche, en France. Hana a réussi, contre rançon, à arracher Sibel à son enfer et l’a adoptée. Quelle vie, désormais, pour cette jeune fille ?

France, fiction, 2020, 98’

Scénario et image : Aly Yeganeh

Son : Léonard Giulianelli

Montage : Yannick Le Goaëc

Étalonnage : Olivier Garcia

Montage son : Arnaud Rolland

Musique : Jean-Michel Bellaiche, Robin Melchior

Décors : Catherine Parmantier

Mixage musique : Bruno Mercère

Mixage : Éric Tisserand

Directeur post-production : Guy Courtecuisse

Producteur exécutif : Mohamed Charbagi

Interprètes : Laëtitia Eïdo, Mélissa Boros, Rusen Houssin, Patrick Azam, Kondwani Fernandes Mores, Sadettin Cecen, Claire Gable, Marie-Bénédicte Cazeneuve, Melha Bossard, Valérie Théodore, Yvonne Delatour, Charlotte Bougon, Marie Hennocoque

Production : T.B.Y. Productions

Synopsis

Août 2014, à Sinjar, au nord-ouest de l’Irak, chef-lieu des Yazidis. À 13 ans, Sibel est enlevée par des hommes de Daech, devant sa famille qui est massacrée. Comme des milliers de femmes et de jeunes filles, elle sera réduite à l’esclavage sexuel, torturée et violée parce qu’hérétique pour ses bourreaux.

Uzerche, petite ville du centre de la France. Ophtalmologiste d’une quarantaine d’années, née en France, d’origine kurde, Hana ne peut tolérer les atrocités commises contre les femmes Yazidis. Hana a réussi, contre rançon, à arracher Sibel à son enfer et l’a adoptée. Elles reviennent en France et Hana s’efforce de lui faire une vie « normale », pleine d’amour et d’attention. Pourtant, tout en acceptant cette nouvelle vie, l’adolescente refuse de parler. Ce corps violé et torturé lui fait horreur. Quelle vie, désormais, pour cette jeune fille ?

Biographie

Aly Yeganeh est né en Iran et c’est à Téhéran, où il a grandi, que sa passion pour le cinéma s’est développée.

Durant son adolescence il participe activement au nouveau “cinéma libre iranien”. Dans ce cadre, il réalise plusieurs films expérimentaux avant d’étudier le cinéma et la communication à la London Film School, puis à la Southern Methodist University aux États-Unis. Il étudie ensuite la sociologie politique et la philosophie à l’université de Nanterre.

Il a tourné de nombreuses publicités, documentaires et fictions en tant que réalisateur ou directeur photo dans divers pays. Son premier long métrage de fiction, “Oxygène”, relate un accident dans une centrale nucléaire.

En tant que réalisateur, les questions sociales et psychologiques l’ont toujours attiré. Certains de ses documentaires, comme Isolation ou Agoraphobia, tous deux tournés en Angleterre, mettent l’accent sur des personnes psychologiquement fragiles ayant des difficultés d’insertion en raison de leur origine sociale.

Déjà en 2004, son engagement en faveur des problèmes environnementaux le conduisait à écrire et réaliser Planète environnement, une série en six épisodes, tournée en France et traitant des dangers du réchauffement climatique.

DR