LE SILENCE DE NUIT Félines-Minervois Félines-Minervois Catégories d’évènement: Félines-Minervois

Hérault

LE SILENCE DE NUIT Félines-Minervois, 1 mai 2022, Félines-Minervois. LE SILENCE DE NUIT Félines-Minervois

2022-05-01 – 2022-05-01

Félines-Minervois Hérault Félines-Minervois Le handicap n’est pas un tragédie, c’est une manière différente d’être au monde. C’est une traversée qui invite à découvrir Nuit et son langage de silence. C’est une invitation à venir découvrir la/sa singularité .

Porté par un collectif de danseurs, de musiciens et de comédiens. Prix libre et conscient Le handicap n’est pas un tragédie, c’est une manière différente d’être au monde. C’est une traversée qui invite à découvrir Nuit et son langage de silence. C’est une invitation à venir découvrir la/sa singularité .

Porté par un collectif de danseurs, de musiciens et de comédiens. Prix libre et conscient techniquefarouche@gmail.com Le handicap n’est pas un tragédie, c’est une manière différente d’être au monde. C’est une traversée qui invite à découvrir Nuit et son langage de silence. C’est une invitation à venir découvrir la/sa singularité .

Porté par un collectif de danseurs, de musiciens et de comédiens. Prix libre et conscient Félines-Minervois

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégories d’évènement: Félines-Minervois, Hérault Autres Lieu Félines-Minervois Adresse Ville Félines-Minervois lieuville Félines-Minervois Departement Hérault

Félines-Minervois Félines-Minervois Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/felines-minervois/

LE SILENCE DE NUIT Félines-Minervois 2022-05-01 was last modified: by LE SILENCE DE NUIT Félines-Minervois Félines-Minervois 1 mai 2022 Félines-Minervois Hérault

Félines-Minervois Hérault