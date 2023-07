« Le signe du singe », lecture concert à la bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris « Le signe du singe », lecture concert à la bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid Paris, 7 octobre 2023, Paris. Le samedi 07 octobre 2023

de 15h30 à 17h00

.Public adultes. gratuit

« Le Signe du Singe » est un spectacle inspiré d’un recueil de Nouvelles de Bruno Gauscher (Quadrature, 2021). Des histoires très courtes qui viennent saisir un moment, entrouvrir la porte sur une émotion, une pensée ou un univers. On est souvent dans un quotidien qui peut basculer dans l’étrange, parfois jusqu’à l’absurde. Des chansons, du même auteur, viennent faire résonner les textes lus par trois comédiens, pour un spectacle d’une durée d’une heure trente.

Entrée libre Découvrez ce spectacle composé d’histoires surprenantes, parfois

dérangeantes … mais qui plonge avant tout dans une ambiance et des sensations. Des sujets forts sont abordés, délivrés par une plume subtile et poétique. Les comédiens professionnels apportent leurs touches personnelles. Un véritable coup de cœur que nous souhaitons vous faire découvrir ! Entrée libre Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris Contact : +33145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/ https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/

©Quadrature Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque Andrée Chedid Adresse 36, rue Emeriau Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Andrée Chedid Paris

Bibliothèque Andrée Chedid Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/