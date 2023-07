Cet évènement est passé Jeunes ESTivants 2023 – Tony Durand « Joseph Le Callennec As du Crayon » Le Signe, Centre National du Graphisme Chaumont Catégories d’Évènement: Chaumont

Jeunes ESTivants 2023 – Tony Durand « Joseph Le Callennec As du Crayon » 26 juin – 2 octobre Le Signe, Centre National du Graphisme Résidence artistique de Tony Durand (Graphisme) Le Signe, Centre National du Graphisme 1 place Emile Goguenheim, 52000 Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est 03 25 35 79 01 http://www.centrenationaldugraphisme.fr/ Chaumont et l'affiche sont liés par un destin commun depuis la donation du député Gustave Dutailly – près de 5000 affiches anciennes – en 1905. Représentative de « l'âge d'or » de l'affiche française illustrée, la collection Dutailly est l'une des principales collections publiques françaises dans le domaine. La redécouverte de ce patrimoine dans les années 1980 est à l'origine de la création d'un festival international d'affiche –puis de graphisme- qui a permis l'enrichissement de la collection grâce aux affiches envoyées au concours par des graphistes de tous les continents. Le fonds d'affiches contemporaines de Chaumont comprend aujourd'hui environ 45 000 pièces emblématiques de la meilleure production d'affiche au niveau international dans les dernières décennies. C'est sur la qualité de cette collection et la reconnaissance du festival que s'est développé le projet d'implanter à Chaumont le premier lieu permanent en France consacré au graphisme. Le centre est installé sur le site de l'ancienne Banque de France.

