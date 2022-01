Le Signal de l’Océan – Une longue urgence Cancale, 9 avril 2022, Cancale.

Le Signal de l’Océan – Une longue urgence Sémaphore de la Pointe du Grouin Avenue de la Côte d’Émeraude Cancale

2022-04-09 – 2022-04-09 Sémaphore de la Pointe du Grouin Avenue de la Côte d’Émeraude

Cancale Ille-et-Vilaine Cancale

Exposition d’après la bande dessinée de Pierre-Roland Saint-Dizier, Joub et Nicoby

Les archives départementales présentent le 15ème opus du cycle d’exposition Bande Dessinée et Histoire et poursuivent le travail initié en 2020 sur le thème des problématiques environnementales en traitant cette fois de l’exploitation du littoral par les hommes conjuguée au phénomène de la montée des eaux.

Inspirée de la bande dessinée Le Signal de l’Océan, l’exposition fait faire un détour par la façade Atlantique avant de nous ramener entre la baie de Lancieux et la Baie du Mont-Saint-Michel.

L’exposition sera fermée les 17, 18 avril et 1er et 8 mai.

+33 2 99 02 40 00

Exposition d’après la bande dessinée de Pierre-Roland Saint-Dizier, Joub et Nicoby

Les archives départementales présentent le 15ème opus du cycle d’exposition Bande Dessinée et Histoire et poursuivent le travail initié en 2020 sur le thème des problématiques environnementales en traitant cette fois de l’exploitation du littoral par les hommes conjuguée au phénomène de la montée des eaux.

Inspirée de la bande dessinée Le Signal de l’Océan, l’exposition fait faire un détour par la façade Atlantique avant de nous ramener entre la baie de Lancieux et la Baie du Mont-Saint-Michel.

L’exposition sera fermée les 17, 18 avril et 1er et 8 mai.

Sémaphore de la Pointe du Grouin Avenue de la Côte d’Émeraude Cancale

dernière mise à jour : 2022-01-18 par