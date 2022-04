Le siège de Belfort à la lueur des flambeaux Belfort, 5 août 2022, Belfort.

Le siège de Belfort à la lueur des flambeaux Belfort

2022-08-05 21:30:00 – 2022-08-05 23:30:00

Belfort Territoire-de-Belfort

Revivez les heures sombres du siège de 1870-1871. Ce fief indomptable résiste sous les ordres de Denfert-Rochereau et la bienveillance de Mény, à plus de 100 jours de siège sans céder aux Prussiens. De la vieille ville à la Citadelle, la visite se fait à la lueur de flambeaux.

A partir de 10 ans (merci de respecter la consigne d’âge).

Mesure Covid 19 : les visites et animations sont soumises à la réglementation en vigueur à la date de leur déroulement.

Visite non remboursable, non échangeable.

