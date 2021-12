Paris Bibliothèque Forney île de France, Paris Le siècle des poudriers (1880-1980), la poudre de beauté et ses écrins : visite guidée Bibliothèque Forney Paris Catégories d’évènement: île de France

Le siècle des poudriers (1880-1980), la poudre de beauté et ses écrins : visite guidée Bibliothèque Forney, 13 janvier 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 13 janvier 2022

de 15h30 à 17h00

gratuit Visite guidée avec Gilles Burois, médiateur culturel et guide conférencier des musées de Grasse à l’occasion de l’exposition Le siècle des poudriers (1880-1980). La poudre de beauté et ses écrins autour de la collection d’Anne de Thoisy-Dallem présentée à la bibliothèque Forney (9 novembre-29 janvier 2022) en coproduction avec le Musée International de la Parfumerie de Grasse.

sur inscription à : bibliotheque.forney@paris.fr accès selon les consignes sanitaires en vigueur Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier Paris 75004 Contact : 01 42 78 14 60 bibliotheque.forney@paris.fr Expo

