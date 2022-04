Le Sicilien ou L’Amour peintre – Cie Les Malins Plaisirs / Le Concert Spirituel / Cie de danse L’Éventail Espace culturel Tessallis, 6 mai 2022, La Tessoualle.

Espace culturel Tessallis, le vendredi 6 mai à 20:30

**Spectacle tout public à partir de 8 ans – Durée : 1 h** **BILLETTERIE** Mairie – 02 41 56 32 74 Fantaisie, impertinence et grâce sont les maîtres mots de cette comédie-ballet proposée dans le cadre de l’année Molière. Celui dont nous fêtons le 400e anniversaire est toujours aussi jeune ! Mêlant théâtre, musique et danse, trois compagnies associent leurs talents dans ce spectacle haut en couleurs pour le plus grand plaisir des spectateurs. Une intrigue amoureuse sous le soleil de Sicile où le jeune français Adastre s’éprend de la belle Isidore, captivante esclave grecque. Cette dernière échappera-t-elle aux griffes du sévère Don Pèdre ? ### À PROPOS DES ARTISTES La compagnie de danse sarthoise l’Éventail s’associe à la troupe des Malins Plaisirs et au Concert Spirituel pour remonter les comédies-ballets que Molière inventa avec son ami compositeur Lully et qui ravirent tant le roi Louis XIV. La mise en scène et la direction artistique est de Vincent Tavernier.. _Mentions obligatoires et distribution sur_ [compagnie-eventail.com](https://www.compagnie-eventail.com/), [lesmalinsplaisirs.com](https://lesmalinsplaisirs.com/), [concertspirituel.com](https://www.concertspirituel.com/) ### TOURNEE REGIONALE DES ARTISTES DES PAYS DE LA LOIRE Les Pays de la Loire abritent des artistes de qualité et une grande diversité de création, comme en témoigne la programmation 100% ligérienne de la Tournée régionale, à découvrir dans 20 communes rurales du territoire. _Tournée initiée par la Région des Pays de la Loire dans le cadre de son Plan de relance._ Plus d’infos sur [culture.paysdelaloire.fr](https://culture.paysdelaloire.fr)

TARIF PLEIN 12 € / TARIF RÉDUIT 6 € (- de 18 ans)

Spectacle proposé dans le cadre de la Tournée régionale des artistes des Pays de la Loire organisée par la Région.

Espace culturel Tessallis 31 rue du Stade, 49280 LA TESSOUALLE La Tessoualle Maine-et-Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-06T20:30:00 2022-05-06T21:30:00