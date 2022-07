Le Sicilien ou l’amour peintre, 26 janvier 2023, .

Le Sicilien ou l’amour peintre



2023-01-26 20:30:00 – 2023-01-26

Cie Les Malins plaisirs en collaboration avec le Concert Spirituel et la compagnie de danse de l’Éventail

Cette comédie ballet en un acte de Molière et Lully se passe en Sicile – soit, dans l’esprit du temps, une contrée exotique et ensoleillée, propice à toute fantaisie ! Le jeune Adraste, digne représentant de l’excellence française et de sa galanterie bien connue (Cocorico !), s’est follement épris de la belle Isidore, la captivante esclave grecque du sévère Sicilien Don Pèdre – lequel, bien entendu, la destine à sa couche. Comment Adraste, que la garde obsessionnelle du jaloux empêche de communiquer avec sa belle, pourra-t-il savoir si ses sentiments sont partagés par la belle Isidore ? Avec l’aide de son esclave turc Hali (le fourbe de service, mais pas bien dégourdi pour autant), le jeune homme va entreprendre une série de ruses… galantes.

