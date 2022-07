Le Sicilien ou l’amour peintre, 6 octobre 2022, .

Le Sicilien ou l’amour peintre



2022-10-06 20:00:00 20:00:00 – 2022-10-07

10 37 Tourné en ridicule, un vieux barbon jaloux se voit dérober sa jeune et belle esclave par le fougueux Adraste. La pièce use de toutes les ruses pour favoriser les passions amoureuses à la chaleur d’une Méditerranée de fantaisie.



Sous l’impulsion du chef d’orchestre Hervé Niquet et du metteur en scène Vincent Tavernier, chanteurs, acteurs, danseurs et musiciens forment une brillante troupe. Celle-ci va célébrer le théâtre baroque dans une veine chambriste en réinventant ses traditionnelles pantomimes et danses, et en ajoutant l’apparition d’ombres chinoises, de masques et de marionnettes.



De Molière

Mise en scène et direction artistique : Vincent Tavernier

Direction musicale: Hervé Niquet ou Nicolas André

Chorégraphie : Marie-Geneviève Massé

Comédiens des Malins Plaisirs

Solistes du Concert Spirituel

Danseurs de la compagnie de danse L’Éventail

Quatuor instrumental



Tribu – À partir de 8 ans



Une programmation Théâtre du Gymnase, Hors les Murs.



Spectacle en langue des signes française, vendredi 7 octobre

Inventeurs de la comédie-ballet, Molière et Lully ont signé ensemble de nombreux divertissements royaux dont le rare impromptu Le Sicilien ou l’Amour peintre.

https://www.lestheatres.net/fr/a/3659-le-sicilien-ou-l-amour-peintre

