Le showroom des métiers Me former dans l’agroalimentaire Le showroom des métiers Villeneuve-sur-Lot, jeudi 22 février 2024.

Présentation des BTS Maintenance des Systèmes de Production et Maintenance des Systèmes Energétiques et Fluidiques par le GRETA.

Sur inscription

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22 14:30:00

fin : 2024-02-22

Le showroom des métiers 7 Rue de Casseneuil

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

