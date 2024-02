Le » Showcolat » La Malle à chocolat Merville-Franceville-Plage, vendredi 15 mars 2024.

Le » Showcolat » La Malle à chocolat Merville-Franceville-Plage Calvados

Vendredi

La Malle à chocolat vous ouvre ses portes et vous fait découvrir les secrets de fabrication du chocolat. Des ateliers et des démonstrations de sculpture, avec des invités de marques, vous seront proposés tout au long de ces deux journées.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 10:00:00

fin : 2024-03-16 18:00:00

La Malle à chocolat 2 route de Cabourg

Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie

