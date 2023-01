Le show : Broadway Swing Company Hinx, 1 avril 2023, Hinx Hinx.

Le show : Broadway Swing Company

112 route de Dax Pôle culturel Hinx Landes

2023-04-01 – 2023-04-01

Pôle culturel 112 route de Dax

Hinx

Landes

Hinx

9 9 EUR « The Broadway Swing Company » est né de la rencontre explosive entre des artistes unis par la même passion de la scène. Musiciens et danseurs mettent en commun leurs multiples talents pour proposer un spectacle haut en couleurs, débridé et ravageur .

Orchestrés par les 5 musiciens, les numéros de danse, lindy-hop, charleston, claquettes et cabaret burlesque se succèdent, pour faire grimper le mercure et ravir les yeux et les oreilles.

Réservé exclusivement aux bons-vivants !

Saison culturelle de Sp’Hinx

