Soirée spectacle Réveillon 2024 Le Show biz Saint-Marcel-lès-Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Saint-Marcel-lès-Valence Soirée spectacle Réveillon 2024 Le Show biz Saint-Marcel-lès-Valence, 31 décembre 2023, Saint-Marcel-lès-Valence. Saint-Marcel-lès-Valence Drôme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 19:30:00

fin : 2023-12-31 Le Show Biz vous proposes comme chaque années une soirée spéciale pour passer la nouvelle année tous ensemble.

Un menu concocter spécifiquement pour l’occasion sans oublier le spectacle remplis de plumes, strass, et paillettes..

Le Show Biz vous proposes comme chaque années une soirée spéciale pour passer la nouvelle année tous ensemble.

Un menu concocter spécifiquement pour l’occasion sans oublier le spectacle remplis de plumes, strass, et paillettes. EUR.

Le Show biz Rue du Commerce – Les Plaines

Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Mise à jour le 2023-12-14 par Valence Romans Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Saint-Marcel-lès-Valence Autres Code postal 26320 Lieu Le Show biz Adresse Le Show biz Rue du Commerce - Les Plaines Ville Saint-Marcel-lès-Valence Departement Drôme Lieu Ville Le Show biz Saint-Marcel-lès-Valence Latitude 44.984401 Longitude 4.975799 latitude longitude 44.984401;4.975799

Le Show biz Saint-Marcel-lès-Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-marcel-les-valence/