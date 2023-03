Vernissage de l’exposition de Xavier Michel Le SHED, Centre d’art contemporain de Normandie, 13 mai 2023, Maromme.

Vernissage de l’exposition de Xavier Michel Samedi 13 mai, 19h30 Le SHED, Centre d’art contemporain de Normandie

À partir de 19h30,

au SHED – site de l’Académie (Maromme),

exposition et performances de Xavier Michel.

Xavier Michel est sculpteur et performeur, il vit et travail en France.

À travers ses performances, il explore les tensions entre son corps et des objets qu’il fabrique pour être manipulés.

Cette exposition est la restitution d’une résidence d’1 an au SHED au cours de laquelle il a poursuivi sa recherche plastique : hésitations d’un technicien dans les coulisses d’un studio cinéma, serveur de café dans une installation en scotch ou sculpture antique apprenant le yoga.

Le SHED, Centre d'art contemporain de Normandie 96 rue des martyrs de la résistance, 76150 Maromme Maromme 76150 Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

