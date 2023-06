Jardinisme Manifeste Le Shakirail Paris, 1 juillet 2023, Paris.

21h00 : Bat Trip, répétition générArles – performances chiro-sourcée alliant écoute de chauves-souris et musique électronique.

22h15 : Performance rap « Gravat Chaud » avec Chien-Fantôme sur le talus du Shakirail.

Lieu associatif mettant à disposition des espaces de travail pour les artistes (ateliers, salles de répétition, bureaux partagés, etc.), disposant d'espaces extérieurs comprenant un jardin partagé, des ruches et un verger.

2023-07-01T21:00:00+02:00 – 2023-07-01T23:59:00+02:00

