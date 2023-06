Balade théâtralisée : chemin Rosa Chapelle Le Shakirail Paris, 1 juillet 2023, Paris.

Balade théâtralisée : chemin Rosa Chapelle 1 juillet – 16 septembre Le Shakirail Entrée libre sur inscription sur le site Explore Paris

Rendez-vous départ du Shakirail avec des comédien.n.e.s de la Cie Les Armoires Pleines qui vous emmèneront à la découverte piétonne et contée du quartier Marx Dormoy – la Chapelle.

Elles s’attacheront à commenter le quartier du point-de-vue de l’architecture et de ses mutations actuelles, en lien avec l’approche des JO 2024.

Après une boucle autour du quartier, la balade s’achèvera au Shakirail, l’occasion de découvrir ce qui se passe derrière ses grilles (habituellement fermées au public), et peut-être même derrière les portes des ateliers !Le 16 septembre, le Shakirail sera en fête pour inaugurer sa nouvelle salle polyvalente.

La balade du 1er juillet s’achèvera à la cité Charles Hermite où se déroulera une fête de quartier animée.

Le Shakirail 72 rue Riquet 75018 Paris Paris 75018 Quartier de la Chapelle Île-de-France https://shakirail.curry-vavart.com/ https://www.facebook.com/leshakirail/?locale=fr_FR Le Shakirail est un lieu culturel et solidaire, situé dans le 18e arrondissement de Paris et dédié aux artistes, aux associations et à la vie du quartier. Métro ligne 12 station Marx Dormoy ou métro ligne 2 station La Chapelle

2023-07-01T15:00:00+02:00 – 2023-07-01T17:00:00+02:00

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

© Curry Vavart