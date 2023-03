Festival Umlaut 2023 Le Shakirail Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Festival Umlaut 2023 Le Shakirail, 28 avril 2023, Paris. Festival Umlaut 2023 28 – 30 avril Le Shakirail Entrée libre -VENDREDI 28 AVRIL

Axel Dörner / Antonin Gerbal – The acoustic of electronics

Kino-Konzert – Grand détournement du Kino club par le collectif Umlaut

Reve Parti – Douce secousse, transe continue, nuit mouvante -SAMEDI 29 AVRIL

Qui connaît Massapequah ? – Joel Grip imagine et joue avec Thelonious Monk

Vélocités – Exploration de poly-vitesses

Pigeon – Duo Amaryllis Billet / Denis Charolles

Warszawsko-Lubelska Orkiestra Dęta – Fanfare festive polonaise -DIMANCHE 30 AVRIL

Récifs – Quatre clarinettes et un peu d’écume

Sagittario Consort – Passions mélangées

Borel vs Grip – Match de boxe sonore avec quadruple chaos avec Axel Dorner, Antonin Gerbal, Derek Woofenden, Amaryllis Billlet Phil Grobi, Pierre-Antoine Badaroux, Joris Rühl, Eve Risser, Joel Grip, Karl Naegelen, Denis Charolles, Filip Majerowski, Sebastien Beliah, Olga Kozieł, Léa Castello, Thibaud Tupinier, Alexandre Morard, Félicie Bazelaire, Prune Bécheau, Richard Comte, Pierre Borel, Jean-luc Guionnet, Lotus Eddé-Khouri, Léna Lenglet, Josselin Beliah, Fanny Veran, Guillaume Gherrak, Béa Aubazac, Nawel Benziane, Guillaume Lebourg Une production Umlaut, en partenariat avec Le Shakirail, collectif Curry Vavart.

Avec le soutien de la DRAC Ile-de-France, MAIRIE18e, la Maison de la Musique Contemporaine, la Spedidam et la Sacem. Le Shakirail 72 rue Riquet Paris 75018 Paris 18e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://fb.me/e/spkSf33Uz »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-28T20:30:00+02:00 – 2023-04-28T23:59:00+02:00

2023-04-30T19:00:00+02:00 – 2023-04-30T23:59:00+02:00 umlautfestival2023 umlautrecords Nawel Benziane

