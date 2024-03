Le Shahname au coeur de la littérature persane à La Passerelle La Passerelle Paris, vendredi 5 avril 2024.

Le vendredi 05 avril 2024

de 10h15 à 12h00

.Public adultes. payant

10 euros.

A partir de légendes antiques, le poète Ferdoussi retrace dans le Livre des Rois les aventures des grands héros persans, rois, chevaliers, amants et amantes.

Il nous fait plonger dans l’histoire d’un peuple riche de découvertes (le jeu d’échecs, les fables de Kalila et Dimna, la fête de Norouz…). Source d’inspiration pour les miniaturistes, les exploits de Rostam, les amours de Zal et Roudabeh ont été illustrés par les plus grands artistes : sollicités par leurs rois, ils participent à l’immortalité de ces superbes récits.

La Passerelle 26, rue de Crussol 75011

Contact : https://agedordefrance.com/?LE-SHAHNAME-AU-COEUR-DE-LA,2607 +33153246740 agedor@agedordefrance.com

