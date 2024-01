Hackstub : atelier d’auto-défense numérique Le Shadok Strasbourg, samedi 20 janvier 2024.

Hackstub : atelier d’auto-défense numérique Une permanence pour s’initier aux logiciels libres et à la cryptographie. Samedi 20 janvier, 15h00 Le Shadok Tout public. Gratuit sur inscription. stras.me/shadok

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-20T15:00:00+01:00 – 2024-01-20T18:00:00+01:00

Fin : 2024-01-20T15:00:00+01:00 – 2024-01-20T18:00:00+01:00

Une permanence pour s’initier aux logiciels libres et à la cryptographie.Venez avec votre ordinateur/smartphone pour installer un OS et des outils libres, vous essayez au chiffrement à clé ou découvrir des services web plus éthiques. Format ouvert aux utilisateur·ices avancé·es. Veillez à sauvegarder l’ensemble de vos données avant l’atelier si vous envisagez de passer sous un système d’exploitation libre !

________________

Le Shadok — 25 Presqu’île André Malraux – 67100 Strasbourg

Samedi 20 janvier de 15h à 18h

✅ Tout public | À partir de 15 ans | 10 participant·es

✍️ Gratuit sur inscription

Atelier animé par Hackstub

________________

en cas d’annulation de votre inscription, merci de nous contacter par mail : contact.shadok@strasbourg.eu

Le Shadok 25 presqu’île Malraux 67100 Strasbourg Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est 03 68 98 70 35 http://www.shadok.strasbourg.eu [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-la-hackstub-autodefense-numerique-775604954297 »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « Une permanence pour su2019initier aux logiciels libres et u00e0 la cryptographie. », « type »: « rich », « title »: « La Hackstub : Autodu00e9fense numu00e9rique », « thumbnail_url »: « https://img.evbuc.com/https%3A%2F%2Fcdn.evbuc.com%2Fimages%2F656646809%2F561873356081%2F1%2Foriginal.20220722-150407?w=1000&auto=format%2Ccompress&q=75&sharp=10&rect=1%2C1560%2C3120%2C1560&s=98d814857637216f11be24af1b3cefc4 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-la-hackstub-autodefense-numerique-775604954297 », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 500, « thumbnail_width »: 1000, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « html »: «

« , « provider_name »: « Eventbrite »}, « link »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-la-hackstub-autodefense-numerique-775604954297 »}, {« link »: « mailto:contact.shadok@strasbourg.eu »}] Le Shadok – Fabrique du numérique Tram C, E (arrêt Winston Churchill) – Tram A, D (arrêt Etoile Bourse)

hackstub hacking

Hackstub