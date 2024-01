Découverte du design numérique Le Shadok Strasbourg, mardi 16 janvier 2024.

Découverte du design numérique Animé par une designeuse, cet atelier s’adresse aux étudiant·es en parcours artistiques. Mardi 16 janvier, 17h00 Le Shadok Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-16T17:00:00+01:00 – 2024-01-16T19:00:00+01:00

Fin : 2024-01-16T17:00:00+01:00 – 2024-01-16T19:00:00+01:00

Animé par une designeuse, cet atelier s’adresse aux étudiant·es en parcours artistiques, de design, d’architecture, qui souhaitent se perfectionner et échanger sur les possibilités offertes par les outils numériques pour maquetter, modéliser, réaliser leur projet.

On peut s’y essayer à l’impression 3D, à la découpe, approfondir ses compétences en vectorisation et en modélisation 3D.

Le Shadok — 25 Presqu’île André Malraux – 67100 Strasbourg

Mardi 16 janvier de 17h à 19h

✅ Atelier tout public │ A partir de 16 ans │ 12 participant·es

✍️ Gratuit sur inscription

Animé par La Cybergrange

En cas d’annulation de votre inscription, merci de nous contacter par mail : contact.shadok@strasbourg.eu

Le Shadok 25 presqu'île Malraux 67100 Strasbourg Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est 03 68 98 70 35 http://www.shadok.strasbourg.eu

