Indie Game Night #21 Le Shadok Strasbourg, 12 janvier 2024, Strasbourg.

Indie Game Night #21 L’Indie Game Night, c’est l’événement pour les fans, les pros et les amateurs de jeux vidéo indépendants à Strasbourg et dans le Grand-Est. Vendredi 12 janvier, 19h00 Le Shadok Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-12T19:00:00+01:00 – 2024-01-12T23:00:00+01:00

Fin : 2024-01-12T19:00:00+01:00 – 2024-01-12T23:00:00+01:00

Venez prendre en bonne résolution votre dose de making of de jeux vidéo locaux. Rencontrez un savant mélange du milieu professionnel de l’industrie et d’un public averti.

Au programme :

– Les Canards Boiteux reviendront avec un nouveau projet ;

– Space Wizards nous présentera « Mineral Blossom », un jeu d’action aventure en 3D mêlant les poursuites effrénées d’Uncharted et les puzzles de The Last Guardian ;

– Vercin Games viendra avec « Space Show », un space shooter réalisé en solo dev à Montbéliard.

Entre chaque présentation, les démos des jeux seront accessibles au public, pour allier la théorie à la pratique.

La brasserie La Bossue sera également présente pour la buvette. Venez boire un verre avec les membres de la scène vidéoludique locale !

Le Shadok 25 presqu’île Malraux 67100 Strasbourg Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est 03 68 98 70 35 http://www.shadok.strasbourg.eu Le Shadok – Fabrique du numérique Tram C, E (arrêt Winston Churchill) – Tram A, D (arrêt Etoile Bourse)

jeux vidéo strasbourg

Lauklart