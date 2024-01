Permanence audio-numérique Le Shadok Strasbourg, 9 janvier 2024, Strasbourg.

Permanence audio-numérique Accueil et renseignement du public pro, curieux·ses et amateur·ices, au sujet la musique électronique au sens large, sa pratique et ses ressources au niveau local. 9 janvier – 12 mars, les mardis Le Shadok Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-09T10:00:00+01:00 – 2024-01-09T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-12T10:00:00+01:00 – 2024-03-12T17:00:00+01:00

Le Shadok 25 presqu’île Malraux 67100 Strasbourg Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est 03 68 98 70 35 http://www.shadok.strasbourg.eu [{« type »: « phone », « value »: « 03 68 98 70 35 »}] Le Shadok – Fabrique du numérique Tram C, E (arrêt Winston Churchill) – Tram A, D (arrêt Etoile Bourse)

