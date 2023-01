Découvrir des bons plans sur Internet pour économiser Le Shadok Strasbourg Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Découvrir des bons plans sur Internet pour économiser Le Shadok, 24 mars 2023, Strasbourg. Découvrir des bons plans sur Internet pour économiser Vendredi 24 mars, 09h30 Le Shadok

Gratuit sur inscription – Atelier animé par Emmaüs Connect – 10 participant·es

L’atelier a pour objectif d’accompagner les personnes dans leurs démarches de recherche d’emploi. Le Shadok 25 presqu’île Malraux 67100 Strasbourg Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est Tram C, E (arrêt Winston Churchill) – Tram A, D (arrêt Etoile Bourse) [{« link »: « mailto:contact.shadok@strasbourg.eu »}]

03 68 98 70 35 http://www.shadok.strasbourg.eu Le Shadok – Fabrique du numérique Donner, troquer, manger moins cher, se loger, s’équiper en smartphones…De nombreux bons plans existent sur internet pour dépenser et consommer moins. Découvrez les sites et applications clés pour faire des économies ! À l’issue de cet atelier, l’apprenant a identifié des solutions pour acheter d’occasion, réparer, échanger, revendre sur Internet et gérer son budget.

En cas d’annulation de votre inscription, merci de nous contacter par mail : contact.shadok@strasbourg.eu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T09:30:00+01:00

2023-03-24T12:00:00+01:00

