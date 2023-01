Déambu’Lab / Illustration Le Shadok Strasbourg Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Déambu’Lab / Illustration Le Shadok, 15 mars 2023, Strasbourg. Déambu’Lab / Illustration 15 et 22 mars Le Shadok

Gratuit sur inscription – Atelier animé par La Ligue de l’Enseignement du Bas-Rhin – Tout public

L’outil Krita permettra même aux plus motivés de créer de petites animations. Le Shadok 25 presqu’île Malraux 67100 Strasbourg Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est Tram C, E (arrêt Winston Churchill) – Tram A, D (arrêt Etoile Bourse) [{« link »: « mailto:contact.shadok@strasbourg.eu »}]

03 68 98 70 35 http://www.shadok.strasbourg.eu Le Shadok – Fabrique du numérique Le Déambu’Lab est un fablab, un atelier ouvert aux jeunes dès 8 ans comme aux adultes. Vous y trouverez des ordinateurs et des outils de création numérique (imprimante 3D et gravure laser) pour imaginer et donner une forme à vos idées et projets, tout en étant accompagnés dans votre découverte de ces outils jusqu’à parvenir à les maîtriser par vous-même. Thématique du jour : Illustration numérique Découverte du logiciel Krita, un outil complet et gratuit d’illustration numérique. Adapté aux amateurs comme aux professionnels, Krita permettra même aux plus motivés de créer de petites animations.

————————-

En cas d’annulation de votre inscription, merci de nous contacter par mail : contact.shadok@strasbourg.eu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-15T14:00:00+01:00

2023-03-22T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu Le Shadok Adresse 25 presqu'île Malraux 67100 Strasbourg Ville Strasbourg lieuville Le Shadok Strasbourg Departement Bas-Rhin

Le Shadok Strasbourg Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/strasbourg/

Déambu’Lab / Illustration Le Shadok 2023-03-15 was last modified: by Déambu’Lab / Illustration Le Shadok Le Shadok 15 mars 2023 Le Shadok Strasbourg Strasbourg

Strasbourg Bas-Rhin