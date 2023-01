L’ABC du Smartphone Le Shadok Strasbourg Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

L’ABC du Smartphone Le Shadok, 15 mars 2023, Strasbourg. L’ABC du Smartphone Mercredi 15 mars, 10h00, 14h00 Le Shadok

Gratuit sur inscription – Atelier animé par Conseiller.ère.s numériques – Tout public

En 2020, 84% de la population française possède un smartphone. Si son usage devient central dans nos quotidiens, nous ne sommes pas tous égaux. Le Shadok 25 presqu’île Malraux 67100 Strasbourg Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est Tram C, E (arrêt Winston Churchill) – Tram A, D (arrêt Etoile Bourse) [{« link »: « mailto:contact.shadok@strasbourg.eu »}]

03 68 98 70 35 http://www.shadok.strasbourg.eu Le Shadok – Fabrique du numérique En 2020, 84% de la population française possède un smartphone. Si son usage devient central dans nos quotidiens, nous ne sommes pas tous égaux face à cet outil. Si vous aussi, vous vous sentez perdus dans le tsunami des touches, des applications et des fonctionnalités, nous vous accompagnons vers la prise en main de votre appareil mobile. Dans cet atelier, nous allons identifier les principaux éléments d’un smartphone Android et (re)découvrir les fonctions de base (allumer, éteindre, naviguer, écrire, etc.). Nous explorerons ensuite le monde (merveilleux ?) des applications pour apprendre à les installer et les paramétrer. Un seul objectif : manipuler sereinement son smartphone !

————————-

En cas d’annulation de votre inscription, merci de nous contacter par mail : contact.shadok@strasbourg.eu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-15T10:00:00+01:00

2023-03-15T16:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu Le Shadok Adresse 25 presqu'île Malraux 67100 Strasbourg Ville Strasbourg lieuville Le Shadok Strasbourg Departement Bas-Rhin

Le Shadok Strasbourg Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/strasbourg/

L’ABC du Smartphone Le Shadok 2023-03-15 was last modified: by L’ABC du Smartphone Le Shadok Le Shadok 15 mars 2023 Le Shadok Strasbourg Strasbourg

Strasbourg Bas-Rhin